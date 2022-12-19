針對大立光(3008)於8月下旬在大陸廈門提告，玉晶光(3406)表示，目前已委由律師處理後續相關事宜，不過玉晶光強調，公司及子公司均否認該項指控，並無大立光所提侵權之事，但玉晶光早盤股價應聲重挫。

繼2013年大立光於美國北加州聯邦地方法院提起專利訴訟，大立光今年8月下旬再於大陸福建省廈門市中級人民法院對玉晶光及子公司玉晶光電(廈門)有限公司提起侵犯專利權訴訟，由於大立光及玉晶光為蘋果iPhone手機鏡頭兩大供應商，而蘋果又是當前智慧型手機銷售最穩定的一家廠商，大立光再告玉晶光，引起市場高度關注。

對於再度提告，大立光表示，不予評論；玉晶光則表示，外界所關心公司被其他公司於法院提侵權一事，目前已委由律師處理後續相關事宜，該訴訟結果及可能影響尚無法判斷，公司不承認、也不同意有侵權事宜，並無發生對方所提侵權之事。

據了解，蘋果為維持獲利，各產品線均積極引進新供應商，也因此多會要求主要供應商放棄對其他供應商專利權，之前大立光與玉晶光專利訴訟在蘋果協調下和解，由於大立光及玉晶光並未揭露此次訴訟是針對何項專利，市場猜測大立光應該是針對現有產品侵犯專利提告的機率較高，預期此次應該還是會由蘋果協調解決。