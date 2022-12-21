近年蘋果分散供應鏈，避免過度依賴中國，市場普遍看好印度成為下一個iPhone製造重鎮。不過外媒分析指出，蘋果在印度的擴廠計畫可能會很棘手，最大的阻力是印度當地小農民與地方官員。

在中國嚴格防疫封控措施下，蘋果去年對中國製造的依賴程度下降至不到4成。根據外媒《9to5mac》報導，印度已成為蘋果在中國以外擴大生產iPhone的主要希望，但在印度擴大iPhone生產可能不容易，最大的潛在絆腳石是地方政府和中央政府之間的競爭，以及小規模土地所有者的立場等問題。

印度有三級政府，包括中央、州以及地方，這三個層級經常自己發生衝突，現在有越來越多的權力下放到地方政府，使情況變得更加混亂。報導指出，雖然中央政府完全支持發展製造業經濟，但地方政府往往更關心保護現有土地使用，並經常反對新的開發項目。

值得關注的是，印度地方政府通常會努力保護像農民這樣的小規模土地所有者，使他們免受中央政府的強制性採購訂單的影響，報導分析，蘋果在印度擴廠不見得受到歡迎。

市調機構Counterpoint Research則指出，印度和越南正成為蘋果下一個製造重鎮。分析印度擁有龐大的人口和高出生率，成為對終端產品具有吸引力的市場和製造基地，至於越南的勞動力成本則低於中國。