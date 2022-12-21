神腦(2450)今(21)日舉辦法人說明會，隨著持續布局線上下銷售，神腦累計前三季稅後淨利增加17.1%，展望2023年手機市場，神腦認為，上半年仍偏保守看待，期望下半年有機會看到較明顯的銷售動能，另外，蘋果iPhone14系列隨著大陸解封，明年第一季供貨動能將明顯轉強，以利於滿足訂單。

神腦第三季營收76.2億元、季增加9.36%、年增加3.74%；稅後淨利2.01億元、季增加82.1%、年增加27.1%；單季每股淨利0.78元。單季毛利率1.11%、季減少0.58個百分點、年減少0.58個百分點；營業利益率1.26%、季增加0.1個百分點、年減少0.41個百分點。

神腦累計前三季營收227億元、年增加5.29%；累計稅後淨利4.92億元、年增加17.1%；每股淨利1.91元。平均毛利率11.2%、年減少0.23個百分點；平均營業利益率1.26%、年減少0.33個百分點。

執行副總兼零售事業部主管廖基宏表示，看到疫情後市場對連網需求攀升 從個人連網需求延伸到家庭需求，神腦積極透過線上下的服務，產品面包含3C產品、生活保健用品以及家電用品等，讓以往達2~3年的手機週期有機會縮短到1年甚至幾個月，另外，他也透露，神腦也在規劃建置旗艦店，期望可以透過實體通路門市讓商品有一個好更好的包裝。

展望2023年手機市場，廖基宏表示，疫情解封，消費者恢復旅遊支出，但通膨問題依舊，故傾向慎選消費品項，因此，謹慎看待消費動能，但下半年預計在景氣陸續回復下，比較有機會看到手機銷售出清的利基點，神腦也會透過短周期、長週期的商品補貼和包裝，讓消費者可以更輕易入手手機、家電等產品，以刺激買氣。

針對蘋果iPhone14系列的供需狀況，大陸先前的封控確實影響到整體出貨量，故儘管iPhone14系列準時上市，但供貨卻受到影響，目前確實呈現訂單滿載狀況，但隨著大陸疫情緩解，預估農曆年後會有比較明顯得動能出現，有利於舒緩訂單，看好明年第一季有機會把銷售訂單的動能展現出來。