泰山(1218)大股東龍邦(2514)昨(8)由董事長劉偉龍炮轟公司派賤賣全家(5903)股權，在記者會中曾提及「強盜」、「土匪」等用語，泰山也臨時召開記者會，表示將對劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴。

龍邦集團目前累計持有泰山的股權比例已達46.92%，包括前公司派的總裁詹仁道、前董事長詹岳霖轉讓4.5%股權給龍邦外，兩人手中還有約1.5%股權將支持龍邦。對此，泰山董事詹皓鈞表示，尊重他們的決定。

泰山在12月5日以鉅額逐筆交易方式完成處分4.33萬張全家股權，交易總金額為80.97億元。劉偉龍怒火中燒的說，這麼重大的資產處分案，應交股東會討論，但泰山只經由草率的董事會議程決議移轉股權。另外，此次賣出的股數不20% 及單筆交易不超過全家股權的10%，這些都在規避包括證券交易法規以及企業併購法相關規定。

泰山董事詹皓鈞及發言人雷松青則是再度強調處分全家股權案完全合法、合規，處分全家股票的報酬對股東絕對可以交代。至於劉偉龍在記者會中的用語，這些都對泰山以及獨立董事們造成嚴重的名譽損壞，決定，將會對劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴。