MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)11月合併營收為8005萬元，月成長14.15%；累計前11月合併營收達10.3億元，較去年同期成長1.79%，並續創歷年同期新高。力士預估，PC/NB庫存調整期有望在2023年第二季逐步緩解，主要客戶對於明年市場業務保有一定能見度。

力士表示，受惠公司積極針對旗下MOSFET成品業務加速電源供應器、電池之新應用領域拓展，同時深化ETG、RTG專利製程技術導入各領域客戶新款產品應用等布局，尤其電源供應器領域MOSFET成品銷售表現，隨著主要客戶訂單穩步放量而同步提振，並有助於中和PC/NB領域短期受客戶庫存調整訂單拉貨影響，再加上旗下尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer業務11月訂單出貨表現增溫，皆係帶動力士11月營收月成長14.15%的關鍵。

根據國際專業研究機構Yole Intelligence報告，預估2021年至2027年全球功率半導體市場規模每年年複合成長率達6.9%，其中離散元件、功率模組每年年複合成長率分別為3.3%、13.5%，並帶動2027年全球功率半導體市場規模將達306億美元水準，除電動車、充電樁、新能源發電等應用催化功率半導體元件、材料與技術的升級，亦為主要國際IDM大廠紛紛加大投入布局領域，而其他各領域包括工業自動化、儲能系統、不斷電系統等新興應用需求，同步帶動功率元件產品技術朝向更高的輸出功率/密度、轉換效率，以及優異散熱效能、體積微縮化等趨勢發展，有助於創造力士業務良好發展環境。

力士指出，PC/NB庫存調整期有望至2023年第二季逐步緩解，以目前合作客戶與公司針對明年新款或改款投入產品開發約有百餘案，整體研發新開案數較去年同期成長約一至二成，顯見主要客戶對於明年市場業務保有一定能見度，且一般客戶新產品上市前約1-2個月將啟動MOSFET成品備貨需求，再加上今年於電源供應器、電池領域業務進展加速，以期帶動未來營運保持良好動能。

展望2022年第四季，力士仍維持營運目標成長方向不變，除持續看好旗下MOSFET成品業務於電源供應器、電池領域業務接單、銷售表現逐步放大，並隨著較高利基領域占比提升，進一步優化整體業務銷售結構，除此之外，力士仍持續投入新型設計、封裝技術研發升級，並加速與多應用領域主要客戶進行新產品專案開發，以佈局未來中長期營運良好成長動能，同時精實整體費用及庫存良好管控，以期保持整體營運良好獲利能力。