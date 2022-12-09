喬山(1736)在2020年3月13日收購日本富士醫療器公司60％股權，每年穩定貢獻集團營收及利潤。日前喬山與日本朝日集團達成協議，朝日集團願意出讓剩餘40%股權予喬山，使日本富士醫療器成為喬山旗下100%持股子公司。

據業界估算，健身器材全球市場規模約55億美元，按摩椅市場約有美51億美元。從全球市場發展趨勢來看，按摩器材產業穩定增長，且目前歐美市場滲透率仍低，極具市場發展潛力。

近期喬山已成功將商用按摩椅銷售至歐洲大型連鎖健身房，協助健身房客戶增加服務項目及提升高級會員卡的銷售比重，另一方面，喬山也達成了健身器材及按摩椅共同銷售的目標，塑造了與客戶共存共榮的雙贏局面。

目前喬山集團正朝「全方位健康生活產業」拓展，除了富士醫療器的按摩椅外，也將進一步發展其健康照護產品，如助聽器、電動代步車、整水器等。

喬山指出，藉由日本品質與研發實力，加上內部垂直整合的製造能力；透過集團的行銷、通路優勢，往國際市場推進。整體而言，能夠握有100%日本富士醫療器股權，對於營運上無異是如虎添翼，向健康事業版圖更往前邁進了一大步。