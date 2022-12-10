南光(1752)中國大陸、日本市場成長力道強勁，將為明年度營運增添火力，多頭喜不自勝，累計上週5個交易日股價漲幅達21.2%。

南光在中國大陸市場，抗炎減敏藥Methylprednisolone(MP)在7、8月時取得一致性評價，並拿到集合採購大單，全天24小時生產都不夠供應需求，明年仍將維持強勁的出貨力道。降腦壓藥Glycerol有機會在明年通過一致性評價，將為營運再添動能。

而在日本市場方面，骨鬆藥8月取得藥證，目前正在等待健保價核准，預期12月將開始販售，明年度出貨量可望維持成長。