嘉泥(1103)今(16)日下午舉行法說會，董事長張剛綸說，全球疫情趨緩，各國邊境解封，公司在沖繩的飯店也迎來一波高潮，近幾個月住房率已達8成，餐飲也創新高，未來飯店營運可望有不錯的表現。至於在水泥業方面，大陸地區還會有段陣痛期，明年將會辛苦一點。

嘉泥沖繩那霸Hotel Collective飯店近期住房率達8成，餐飲也創新高，隨著邊境解封，未來表現值得期待。10月、11月已有正現金流的貢獻，照目前訂房情形來看，有不少台灣、香港及亞洲區的旅客，預期未來1、2年內，旅客數將會超越2019年時期的高峰。

在水泥業方面，中國大陸區解封後對水泥市場有正面的幫助，目前經濟雖有復甦的跡象，張剛綸認為，還會有一段陣痛期，預期2023年水泥市場將比較辛苦。

嘉泥目前持有台泥(1101)約3.57億股，去年台股股利入帳約10.9億元，但今年僅有3.24億元。對此，張剛綸則回應，台泥在電池及能源事業布局發展，雖然短期內沒有獲利的貢獻，但站在世界的趨勢上，相信很快就能看到價值。