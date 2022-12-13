水星生醫(6932)申請登錄興櫃一般板。

水星生醫成立於108年7月，主要業務為授權合作開發、開發藥物授權及整廠輸出授權金，董事長為林玉龍，總經理陳朝鎰，目前股本為1億元，111年上半年稅後虧損為952萬元，每股淨損為0.03元。

《生醫股》泰福TX01敲美國藥證之門 FDA擬下月查廠
風電區塊首階選商最快本周出爐
《櫃買市場》海神公司12月19日辦理創櫃板登錄前籌資
#生醫 #水星 #開發 #櫃買市場 #申請