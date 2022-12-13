《櫃買市場》水星生醫 申請登興櫃 07:482022/12/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水星生醫(6932)申請登錄興櫃一般板。 水星生醫成立於108年7月，主要業務為授權合作開發、開發藥物授權及整廠輸出授權金，董事長為林玉龍，總經理陳朝鎰，目前股本為1億元，111年上半年稅後虧損為952萬元，每股淨損為0.03元。 《生醫股》泰福TX01敲美國藥證之門 FDA擬下月查廠 風電區塊首階選商最快本周出爐 《櫃買市場》海神公司12月19日辦理創櫃板登錄前籌資 #生醫 #水星 #開發 #櫃買市場 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 生醫、光電並進 英濟新事業2023再衝 04:102022/12/13 產業．科技 產業園區－南投草屯手工藝產業園區 正式公告標售 04:102022/12/13 產業特刊 新聞透視》敗選不負責 蘇貞昌還在耍嘴皮 04:102022/12/13 政治要聞 泓德能源創新板上市案 今審議 04:102022/12/12 產業特刊 影》海豹隊員出櫃爆紅 10年後宣布「終止變性」：毀了我一生 17:112022/12/12 國際 唐綺陽分析12／12~12／18運勢 雙子成當紅炸子雞 水瓶工作易卡關 07:002022/12/12 運勢 英濟光電下生醫二路拚新事業 2023年可望持續成長 14:472022/12/12 財經 天虹科技申請登錄興櫃戰略新板股票 17:342022/12/12 財經 水星生醫 申請登錄興櫃一般板股票 16:232022/12/12 財經 沈欣欣 生醫跨域 技術躍進 04:102022/12/12 產業特刊 《櫃買市場》天虹科技申請登錄興櫃戰略新板 16:492022/12/12 財經 打造捷運生活圈 景平站開發大樓動工 04:102022/12/13 地方新聞 打擊不法仿冒商 護佳生醫捍衛智慧財產權 13:482022/12/12 生活 櫃買與證交合辦「永續報告書確信機構管理宣導會」 16:132022/12/12 財經 南臺科大攜七大醫院 組醫療元宇宙聯盟 04:102022/12/13 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。