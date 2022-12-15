1991年出生的女藝人舒子晨，芳齡僅31歲，她近日上節目自爆，去年染疱疹導致面癱1個月，連喝水都會狂漏，就醫後的診斷結果為疱疹病毒攻擊到神經，加上她那陣子有感冒，免疫力下降導致。

舒子晨在節目《醫師好辣》透露，去年某天起床刷牙時，發現嘴角右下方完全不能動，求助西醫後，醫師表示可能被疱疹病毒攻擊到神經，問她最近是否感冒？舒子晨回應有，醫師便告知她可能太累，免疫力下降，所以疱疹病毒攻擊神經，「讓你神經發炎沒辦法動。」

為了早點康復，舒子晨靠類固醇、中藥和針灸治療，也吃B群修護神經，每天還嘗試拉扯嘴角想讓它動，花了1個月才恢復正常。

家醫科醫生洪暐傑表示，顏面神經失調很常見，只是民眾有時會誤以為中風而非常緊張，他解釋當人體的免疫力低落時，單純疱疹病毒就會影響神經，發炎後就會造成神經控制功能不佳，所以黃金時期類固醇的劑量就很重要，嚴重一點還得服用抗病毒藥物，B12、B1等B群也有修護的作用，最重要的是多休息。