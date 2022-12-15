空服員在飛機上工作，經常會接觸各式各樣的客人，因此聽聞不少奇事。已退役的空姐凱凱、七逃在節目中分享，曾目睹男女直接在飛機上親密，一度投入到忘我，渾然不知行為已被注意。

中天節目《小明星大跟班》近期找來7位退役空姐，暢談飛行生涯中遇到的趣事，資歷5年的凱凱透露，有次夜航的班機，大部分的旅客都在休息，她卻看到遠處有個乘客看起來要站不站，便快步上前詢問是否需要幫忙。

沒想到走近後氣氛怪異，「怎麼有在喘的聲音」，凱凱轉過去偷看才發現真相，「是兩個人疊在一起做壞事」，且搖晃程度和喘息聲很明顯，她趕緊躲到廚房告知組員，後來空姐們輪流到附近假裝經過，女生才裝沒事坐回位置休息。

資歷9年的七桃自爆也曾看過類似的事情，她回憶某次紅眼班機乘客不多，吃過晚餐後大部分的人都昏睡，但第二次送餐時間是凌晨4點，七桃便推著餐車服務醒來的乘客，看到某位男旅客的表情異常愉悅，七桃一瞄才發現，原來他蓋著毛毯，「女朋友好像已經在吃東西了，男生是沒有發現我們經過的」，七桃錯愕到不行，便匆匆離去不打擾，主持人Sandy認同此作法，開玩笑說：「真的！不打擾是你最後的溫柔。」