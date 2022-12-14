2014年3月8日，載有239人的馬來西亞航空MH370航班，由吉隆坡飛往北京時，在起飛不到1小時後就在馬來西亞與越南海域交界處，土珠島以南140浬的地方失聯，機上乘客被認定全數殉難，並留下許多未解之謎。最近，從MH370航班上新發現的一塊碎片表明，飛行員在飛機墜入海洋之前放下了飛機的起落架，這支持了飛機可能是蓄意撞毀的理論。

據英國《天空新聞台》（Sky News）13日報導，這一個波音777的零件，也被稱為耳軸艙門（Trunnion door），上個月從馬達加斯加的一個漁民手中發現，成為飛機上其中一名馬航飛行員可能是蓄意墜毀這架載有239名乘客和機組人員的第一個實物證據。

Could this new discovery, remnant of a composite sandwich panel , known as "Trunnion door" validate the theories of suicidal crash of Malaysia Airlines Flight 370 (MH370) ?



📸Blaine Gibson



Read the details by Blaine Gibson & Richard Godfrey :https://t.co/siH3Lf6DYZ#accident pic.twitter.com/Cn9QoAkI7Q — FL360aero (@fl360aero) December 13, 2022

3年前法國調查人員研究飛行數據後，證實飛機曾「不正常」轉彎，由於轉向只能以人為操作，懷疑有憂鬱症傾向的機長扎哈列（Zaharie Ahmad Shah）故意讓飛機墜海。更有證據透露，飛機失蹤前最後一句通話內容，是扎哈列說出的「晚安，馬航370」。而媒體揭露有人「直到最後」都控制著飛機，這些不正常轉向只能以人手完成，有人一直在控制，而且無任何跡象顯示，有其他人曾進入駕駛艙。

現在，英國工程師格弗瑞（Richard Godfrey）和美國專家吉布森（Blaine Gibson）發表的一份新報告表明，被海水衝走的起落架門可能是由飛機的發動機在撞擊中解體，從內而外穿透的。

這顯示出飛機在日墜入南印度洋時，起落架極有可能已經放下，從他們的分析中顯示，客機很可能是快速而且是蓄意墜毀的。

「損壞是由內而外的事實......引導出這樣的結論，也就是飛機在撞擊時，起落架是完全放下的，這反過來支持了在飛行結束（撞擊）前仍然有一個非常活躍的飛行員的結論，」報告寫道。

專家補充：「機身每一側都有破碎的損壞程度，還有碎片到處擊穿物品的極端力量，引導出了這樣的結論：飛行結束時處於高速俯衝狀態，目的是在於確保飛機盡可能分解成更多的碎片。」