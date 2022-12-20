隨著疫情逐漸降溫，許多人開始計畫飛往海外旅遊，距離台灣較近的日韓更是熱門選擇之一。不過到了韓國看到地上「白白的」，可別以為是雪興奮地觸摸，因為那極有可能是具有刺激性的「氯化鈣」，灑在地上有特別用途。

《駐韓國台北代表部》日前在臉書粉絲專頁曬出一張照片，只見韓國街頭的地磚上，被灑了許多白白的東西，像雪又像鹽巴，乍看之下難以辨認。不過，該粉專指出，這其實是「氯化鈣」，用來降低水的凝固點，下雪前常會被灑在路面上，能防止地面迅速結冰，加強用路人的安全。

根據《維基百科》指出，氯化鈣在室溫下呈現白色的固體狀，存在水溶液中則呈中性，由於在空氣中易吸水潮解的特性，常被應用於製冷設備所用的鹽水、道路融冰劑和乾燥劑等。另外，氯化鈣能使水的凝固點降低，鋪灑在道路上能除冰融雪，但是冰雪融化後的鹽水，會破壞沿路土壤和植被，並使路面混凝土惡化

值得注意的是，氯化鈣雖然沒有毒性，但其物理性質仍可能傷害人體，因氯化鈣具刺激性，可能導致濕潤的肌膚脫水，而固態的無水氯化鈣在溶解時會大量放熱，如不慎攝入恐致口腔和食道灼傷；攝入氯化鈣濃溶液或固體也會引起胃腸道刺激或造成潰瘍。