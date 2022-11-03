女星舒子晨（Nikita）從《大學生了沒》出道，擁有火辣身材及舞藝精湛的她，有著「小謝金燕」的封號，近來上節目時提及搭公車時曾被一名男子用下體摩擦近一小時，最後肩膀被弄得「濕濕的」，讓她從此之後有了陰影，搭乘大眾運輸一定要選「靠窗位置」坐。
舒子晨日前上節目《我就問你正常嗎》，她表示搭車或飛機時，習慣性會小瞇一下，因此選靠窗的位置對自己非常重要，接著提到有次搭公車時，坐在靠走道的位置上，在閉眼眼神過程中，一直被走道上的乘客狂撞，原本覺得因為可能是人多的緣故，直到大站都過了之後，對方依然持續再撞她，才發覺事有蹊俏，這才驚覺對方用自己的「寶貝」再摩擦她，讓現場來賓聽了直呼：「好噁」。
舒子晨表示當時身穿紅色T-Shirt，事後肩膀部分還被弄得「濕濕的」，有過這次恐怖經驗後，搭乘大眾運輸時為了避免事件再度重演，都會盡量選擇靠窗的位置，以保護自身安全，以防再次遭到公車癡漢的騷擾。
#舒子晨
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