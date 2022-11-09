樂天桃猿在台灣大賽陷入0勝3敗絕對劣勢，背水一戰推出過去大賽勝率百分百的王溢正先發，先發打線也再度做出調整，陳晨威重回開路先鋒，先發捕手交給嚴宏鈞，三壘則是由郭永維鎮守。

陳晨威是桃猿總冠軍賽前3戰表現最亮眼的球員，3場比賽12打數6安打，打擊率高達5成，前2戰他打第1棒，昨天則調到第9棒，今天再重回開路先鋒。

昨天賽後總教練曾豪駒本來表示，不會更動陳晨威棒次，但經過一晚後改變想法，他表示，那是昨天的想法，主要還是考量林立、陳晨威表現都不錯，「這幾場得分不理想，希望能把狀況好的排在一起。」

陳晨威回到第1棒，成晉、林立打2、3棒，廖健富打第4棒指定打擊，捕手則是交給嚴宏鈞，林泓育、梁家榮則未先發。曾豪駒表示，梁家榮有些緊繃，今天就先休息，陳俊秀手腕仍有腫脹感，無法完全出力。

桃猿面臨被水一戰推出王溢正先發，曾總表示，包含3洋投，所有投手都會待命，「要有今天才有明天，大家都要準備。」