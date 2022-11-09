中信兄弟靠著吳哲源7局失2分好投，呂彥青後援2局無失分，以3比2擊敗樂天桃猿，系列賽橫掃對手，拿下2連霸、隊史第9冠，總教練林威助賽後談到車禍重傷的母親卻忍不住淚崩，他感謝球員直落四結束戰局，讓他接下來可以專心到醫院照顧母親。

7局投完僅失1分的吳哲源8局續投卻被連敲2支安打，兄弟緊急換上呂彥青，但他一登板就對馬傑森投出保送形成滿壘，再被陳晨威內野滾地球追回1分，好在他讓成晉敲出內野滾地球，游擊手江坤宇策動雙殺澆熄桃猿反撲氣勢。

呂彥青9局續投，最終三振掉朱育賢，也讓洲際球場撒下黃色彩帶，林威助執掌一軍兵符第2年再次登頂，加上去年橫掃統一獅，總冠軍賽8連勝打破中職紀錄，「現在終於可以放鬆了，都是靠選手的努力。」

「助總」去年身為菜鳥教頭就率隊中止「7年6亞」，今年順利完成二連霸，但他賽後卻忍不住淚崩，主要是林媽媽在與味全龍打季後挑戰賽前發生嚴重車禍，「去年我是菜鳥，經過很多試煉，總冠軍賽前腸胃不適，今年遇上媽媽車禍，手術了好幾次，好在腳有順利保住，現在4場結束我也可以趕快去看她了。」

球隊、媽媽兩頭煩惱，林威助感謝球員的努力，讓系列賽以直落四結束，讓他接下來能夠專心在醫院照顧母親，「我非常高興，也為他們感到驕傲。」，

兄弟拿下隊史第9冠，也是首次在洲際封王。第4戰單場MVP由吳哲源獲得，岳政華系列賽4場比賽累積16打數7安打，打擊率4成38，貢獻1打點、4得分，拿下FMVP由，勝隊優秀球員福來喜，敗隊優秀球員則頒給陳晨威。