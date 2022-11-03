藝人李妍憬日前半夜喝醉的影片遭男友圤智雨公開，失控脫序的行徑笑翻眾人，沒想到圤智雨竟食髓知味，改曬出女友熟睡時打呼的影片，女神形象瞬間毀滅，讓網友不免擔心圤智雨的「生命安危」，對此，他強調求生慾極高的自己，有先做好「一件事」才敢公開影片。

圤智雨日前上傳李妍憬喝醉的影片，只見她坐在地板上拿著酒瓶放聲啜泣，被問到為何想喝酒？她表示因為男友不了解自己，加上面對工作壓力時，看到男友天天躺在床上喊著職業倦怠，才藉著酗酒紓壓，沒想到昨(2日)圤智雨再度上次一支影片，只見熟睡的李妍憬大聲打呼，他則表示：「女神也是會打呼的，妍憬昨天神累，所以來了個打呼交饗樂，我正在思考要不要捏她鼻子，連兩隻狗狗都嚇到跑下床自己睡了」。

圤智雨也做出解釋，表示求生慾相當高的自己，上傳影片前有獲得李妍憬同意才敢公開，對此，網友紛紛留言：「確定不是重機引擎發動嗎」、「不要醜化她啦！她是我們台南之光」、「沒有問過女神會做掉你哦」、「是重機嗎，很像歐，排氣聲」、「你昨晚對人家做了什麼壞壞的事」。

李妍憬公開認愛謎片導演圤智雨後，對於雪碧不避諱表示曾與圤智雨交往過，讓她難掩怒火砲轟雪碧「不是前女友，是前砲友」，更大嗆「不要佔用我男人的時間」，火藥味相當濃厚。