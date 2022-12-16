美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）對在美上市的中概股企業展開審計檢查。PCAOB表示，其檢查員已經能夠充分審查這些公司的審計文件。這意味中概股在美國退市的風險下降。

中美8月達成中概股審計協議，中方允許PCAOB審查中國會計師的工作底稿。美方人員9月至11月期間在會計師事務所資誠（PwC）和安侯建業（KPMG）的香港辦事處，展開在美上市中概股審計底稿檢查工作。

PCAOB在一份聲明中指出，檢查員和調查人員能夠查看完整的和包含所有訊息的審計資料，以及PCAOB需要的資料。聲明還提到，這次的審計工作只是開始而並非結束，團隊計劃明年初恢復定期檢查，同時持續調查工作，若中國政府有意阻撓，PCAOB 將考慮作出新的決定。

PCAOB主席Erica Williams表示：「這是PCAOB史上頭一回，我們能夠進行全面徹底審計和調查，以根除潛在問題，並讓企業負責地解決這些問題。」