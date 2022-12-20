台灣證券交易所及台灣永續能源研究基金會今日共同主辦「資本市場ESG生態系-ESG人才培育啟動儀式」活動，啟動儀式由主辦單位台灣證券交易所董事長林修銘及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使為儀式揭開序幕。林修銘指出，為呼應金管會正式啟動的『上市公司永續發展路徑圖』政策，證交所結合各界資源，以公益贊助的方式與台灣永續能源研究基金會攜手淡江大學、東海大學及正修科技大學等學界能量，辦理這次系列課程，支持民間單位及學校對永續發展投入，積極培育人才及鼓勵研究發展。

簡又新指出，本次ESG人才培育課程內容涵蓋『國內外氣候治理趨勢與政策法規』、『溫室氣體減緩策略相關標準規範』、「氣候變遷調適與財務相關資訊揭露』及『淨零永續倡議與綠色金融規範』等四大課程模組，培養專業人才協助企業提升排放路徑、策略方案及行動專案計畫規畫與執行能力，協助企業達成2027年前完成溫室氣體盤查，以及2029年前完成溫室氣體盤查查證等各階段目標。

本次課程邀請淡江大學、東海大學及正修科大等三所榮獲2022年TSAA台灣永續行動獎的學校共同辦理，每場次訓練課程除免費提供上市公司派員參與培訓外，將開放學校一同旁聽參與培訓，基金會及主辦學校等三方共同具名發給結訓證書，希望讓永續發展理念從校學扎根，一同推動朝向淨零排放目標邁進。