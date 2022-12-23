證交所今（23）日宣布，對國泰金（2882）、中信金（2891）、新光金（2888）及開發金（2883）等四大金控，因旗下壽險公司更改經營模式，違反重大訊息規定，各重罰20萬元違約金，合計共80萬元。這創下證交所首度對四大金控一起開罰的案例。

證交所指出，有關國泰金、中信金、新光金及中開發金等4家金控公司之子公司國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽，均於今（111）年9月30日經公司管理階層決定變更經營模式，依IFRS 9規定以111年10月1日為金融資產重分類日。

此重要決議，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第10款規定之情事，且係屬重大影響股東權益事項。

惟上述四大金控公司延遲代子公司依前開程序第4條第1項第51款輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反證交所上述處理程序規定，故證交所各處以違約金20萬元外，並已洽該等公司補正輸入暨函知嗣後應確實依規定辦理。