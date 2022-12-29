金管會為支持淨零轉型，透過協力合作方式發展推動永續金融工作，宣布與金融總會建置「金融業淨零推動工作平台」，設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣等5個工作群，各工作群召集人已著手規畫2023年具體工作項目。

金管會指出，推動永續金融除了政策引導外，也仰賴金融業共同合作，鑒於鄰近亞洲國家亦有成立類似工作小組，匯集產官學界意見共同提出相關指引或方案，9月底公布的「綠色金融行動方案3.0」5大推動面向中，即規畫由金融總會成立金融業淨零推動工作平台。

金管會表示，考量金融各業雖特性不同，但仍有部分共通事項應有一致性處理原則，成立工作平台主要為提供合作及交換意見媒介，並匯集金融同業的寶貴建議，共同發展相關工具、指引或資料庫等。

金管會說明，工作平台下將由永續金融先行者聯盟的成員、聯徵中心及證基會擔任各工作群召集人，並依功能別先設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣等5個工作群，邀集16個周邊單位及金融同業公會擔任成員。

政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣等5個工作群，分別由玉山金、國泰金、中信金及聯徵中心、元大金及證基會、第一金擔任召集人。並由金融總會設立秘書處作為幕僚單位，彙整各工作群成果及建議等，主責項目將視推動情形滾動調整。

金管會表示，各工作群召集人已著手規畫明年具體工作項目，金管會亦將出席各工作群召開的每場會議，聽取業界意見並盡力協助平台順暢運作，與各金融同業攜手前進，持續推動永續金融各項工作，整合資源來深化永續發展及達成淨零目標。