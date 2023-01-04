NVIDIA推出新版NVIDIA Omniverse Enterprise，執行效能大幅提高，在即時RTX光線追蹤及路徑追蹤方面較前一代產品的表現更為出色，亦簡化工作流程，協助團隊建立互連的3D作業管道，且使用前所未有的方式開發和運作大規模、精準符合物理原則的虛擬3D世界。

NVIDIA Omniverse Enterprise可在BOXX Technologies、戴爾科技(Dell Technologies)、Z by HP和聯想(Lenovo)，以及ASK、PNY與麗臺科技(Leadtek)等通路合作夥伴，以訂閱方式取得。該平台經過最佳化，可在NVIDIA認證、搭載RTX技術的桌上型電腦、行動工作站及伺服器上運行，並且加入支援NVIDIA RTX Ada世代顯示卡。

藝術家、設計師、工程師和開發人員可受益於常見Omniverse使用案例的各種增強功能，包括藉由聚合打破3D資料孤島、建立自訂3D管道工具及產生合成3D資料。該版本支援全新NVIDIA Ada Lovelace架構內的突破性創新項目，包括第三代RTX技術及DLSS 3，在NVIDIA RTX 6000 Ada世代顯示卡、NVIDIA L40及OVX系統等最新GPU技術的支援下，運作效能提升達三倍。

全球許多客戶都體驗過Omniverse Enterprise增強的3D工作流程。全球最大行銷廣告代理商之一的電通行銷傳播集團(Dentsu International)，一直在尋找能夠實現流暢協作的解決方案，並為已完成的專案提供一個中央資料庫。

電通行銷傳播集團創意技術副總裁Melody Jeter表示：「有機會能夠讓這些使用不同工具、且位於世界不同角落的多元藝術家們一起工作，是非常珍貴且具有意義的，而NVIDIA Omniverse Enterprise讓這一切都成為可能。此次合作成功解決文件傳輸曠日費時的巨大挑戰。現在，所有的工作流程都能達到即時且同步。」I除了利用Omniverse Enterprise來強化當前的作業管道，電通行銷傳播集團還想要利用Omniverse ACE和Audio2Face等軟體開發套件，將NVIDIA生成式AI納入其3D設計管道。