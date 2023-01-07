正值年末準備大掃除的時候，但是不想天天自己動手那麼麻煩，但又嫌一般的掃拖機器人又厚又重，ECOVACS就看準了消費者的需求，貼心引進全新子品牌「yeedi一點」的掃拖機器人Floor 3 Station（自洗抹布版）以及Floor 3（單機版），為台灣消費者帶來智慧清潔家電新選擇，更請來人氣女神泱泱擔任品牌大使，推薦給小資族、租屋族來無負擔輕鬆入手。

「yeedi一點」的掃拖機器人Floor 3 Station擁有全自動的清潔基站，掃、吸、拖、洗、烘，五大功能一機兼具，提供40度熱風烘乾功能最方便。（ECOVACS提供）

全新的yeedi輕旗艦等級Floor 3 Station（自洗抹布版）以及Floor 3（單機版），均搭載領先業界的3D ToF導航和避障科技系統，大幅縮減初次使用的建圖時間及提升精準度之餘，更能有效避開清掃途中的障礙物，還擁有5100 PA的旗艦機種才搭載的超高吸力，同時搭配全新的3D ToF技術的導航解決方案，把導航和避障系統2合1嵌入輕薄的84mm機身中，輕鬆進出床底、櫃底或沙發底的狹窄空間，對於小空間的家庭來說就正剛好。

ECOVACS全新子品牌「yeedi一點」的Floor 3 Station，單機版定價1萬1800元，自洗抹布版定價2萬800元。（ECOVACS提供）

而且為了讓使用者全面解放雙手，Floor 3 Station更擁有全自動的清潔基站，掃、吸、拖、洗、烘，五大功能一機兼具，基站內設4L清水、汙水分離式大水箱，可自動回洗抹布，並提供40度熱風烘乾功能，避免拖布異味與細菌滋生，自動基站更附可拆卸式防水墊，基座底下也能輕鬆清潔，加上兩機皆可透過APP遠端控制並預約清潔功能，即能輕鬆搞定每天的打掃行程。