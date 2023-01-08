科技業年度風向球，美國消費性電子展CES 2023登場，預期電動車、元宇宙等都是重要題材，台廠亦摩拳擦掌準備大秀新品，可望牽動概念股走勢。

一年一度科技業的盛事、全球最大消費性電子展CES 2023於一月五至八日在美國拉斯維加斯盛大展開。全球大型會展經歷三年疫情干擾後，在中國防疫也終於鬆綁下，等於宣告全球全面解封，根據ＣＥＳ展主辦單位美國消費技術協會（ＣＴＡ）表示，CES 2023已經吸引逾三一○○家廠商報名參展、橫跨一七八個國家、媒體報名人數超過四七○○家，相較一個月前的統計暴增五成，總計有望吸引逾十萬人次參與。

聚焦五大重點領域

由於全球通膨、俄烏戰爭、各國升息等外在環境不確定性升溫，使消費性電子需求疲弱，因此市場也期待作為科技風向球的ＣＥＳ展可望再為相關概念股注入新動能。ＣＥＳ展亮點包括晶片三雄英特爾（Intel）、輝達（Nvidia）和超微（AMD）將重磅推出一系列全新PC/NB處理器與繪圖晶片，此外，展覽亦分為運輸科技、數位醫療、Web3／元宇宙、永續、人類安全等五大展區，這些都是在疫情期間仍持續快速且蓬勃發展的科技。

進一步來看，數位醫療展區將主打數位治療、精神保健、女性健康科技及遠距醫療等最新科技。永續科技則是由ＬＧ、三星及西門子等大廠打頭陣，以能源保存、永續農業、電力智慧城市及潔淨水源等最新科技為展示重點。而過去一年來元宇宙崛起，也讓二三年ＣＥＳ展首度為元宇宙開設展示專區。

另重中之重的汽車展區，更是歷年來最大規模，有將近三○○家業者參展。在全球減碳、零碳排的大目標之下，運具電動化已無庸置疑是各界積極投入發展的領域，尤其電動車、延長電池壽命、提高充電系統效率等相關科技，都在近年成為市場投資的一大焦點；此外，各大車廠也都在設法提升乘車體驗，在車內導入更多面板及裝置搭載資訊娛樂系統、聲控設備等，使駕駛座成為各式電子商品的市集平台。

（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2229期精彩當期內文轉載》