農曆春節連假長達10天，適合親子闔家遊玩的觀光工廠成為走春的熱門景點。經濟部工業局委由工研院全面推動輔導計畫，協助企業將自家工廠轉型為好吃、好玩又親民的觀光工廠，不但每年舉辦評選比賽，也偕同業者參與國內外觀光大展、拍攝宣傳影片，提升觀光工廠娛樂性質與DIY的趣味性，讓觀光工廠成為旅途中的重要回憶。

聖瑪莉丹麥麵包莊園

1986年，聖瑪莉SUNMERRY帶進全新的商品及日式服務，30多年來服務超過1億5千萬人次，2019年，聖瑪莉SUNMERRY在新北市扎根，設立全台唯一丹麥麵包觀光工廠，以DIY親子互動同樂、文創展演、透過小遊戲及精彩動畫，讓參觀者輕鬆了解丹麥麵包的源起製作。

◎地址：新北市土城區中山路21號

◎網址：https://www.sunmerry.com.tw

◎電話02-22689600

◎營業時間：周二至周五為11:00～18:30 周六及周日為09:30～18:00（周一公休）平日僅開放預團體預約，假日提供散客線上預約報名及來電洽詢預約。

【春節營業時間】

◎公休日期:小年夜～初三

◎營業日期:初四、初五為09:30～18:00

◎休假期間一樣可以線上報名DIY

手信霧隱城

「手信霧隱城」以日本鎌倉的神話傳說故事為主題，仿日本古城城廓呈現，以企業精神、產業文化及商品的面向融入故事主軸，透過大型裝置藝術及場景規畫，將企業經營精神充分展現，跳脫傳統模式朝更多元不同的產業觀光概念，重塑觀光工廠的新產業價值，讓更多國人透過廠景規畫展現深入了解企業經營精神外，更能體驗與了解到傳統產業只要求新求變，仍是具有新的生命力與新的價值。

◎地址：桃園市龍潭區民豐一街99號

◎網址：https://www.sswyc.com.tw

◎電話：03-4700598

◎營業時間：周一至周五09:00～17:00（售票至16:00）例假日09:00～18:00（售票至17:00）（除夕休館）

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭以釣魚為主題打造全球獨一無二的觀光工廠，將全世界最流行的路亞釣魚跟台灣海釣法，搭配各種互動設施，忠實呈現釣魚情境。認識海洋環境與台灣釣場的3D劇場，引進法國釣魚模擬機實地體驗，各種釣具手作DIY，趣味無比、台灣唯一直徑七米的巨無霸釣魚機等，寶熊漁樂碼頭所提供的各項活動兼具娛樂與知識。

◎地址：台中市潭子區中山路三段11號

◎網址：https://www.okumacenter.com.tw

◎電話：04-35011666#50725

◎營業時間：周一至周日10:00～17:30（除夕休館）

台塑生醫健康悠活館

為全台灣第一座以「智慧健康生活」為主題的生活前哨站，館內結合居家照護檢測、全能i醫體健儀量測、智慧肌膚檢測、頭皮健康檢測、健康居家體驗以及生活防衛戰等智慧健康服務，整個館域就像是你私人的家庭醫師，寓教於樂回味無窮。

◎地址：彰化縣彰化市中山路三段359號

◎網址：http://www.fbyoho.com.tw

◎電話：04-7286100

◎營業時間：周一至周日08:30～17:00（最後入館時間16:00）

◎春節期間：除夕休館

▲裕賀牛觀光工廠以不一樣的方式來品味牛肉。(圖／工研院提供)

妮娜巧克力夢想城堡

堪稱哈利波特霍格華茲化身，深藏在南投日月潭的歐式城堡，遊客到中部必去的打卡景點－『Cona妮娜巧克力夢想城堡』，3樓巧克力工廠參觀區、2樓必吃的義式冰淇淋Gelato、1樓巧克力伴手禮、金牌巧克力師傅秀。

◎電話：049-2919528

◎地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

◎營業時間：10:00～17:30

（最後入園時間17:00）

（除夕營業時間以官方公告為主）

萬國通路創意觀光工廠

萬國通路以自有品牌eminent揚名國際，是業界最大的國際級行李箱、包、袋製造及銷售公司，走入全台第一家以行李箱為主題的創意觀光工廠，結合高科技的展區設計、互動式投影，欣賞豐富的展館主題、品牌故事、產業文化、工藝美學與數位體驗，一起探索行李箱的創意世界。

◎地址：台南市歸仁區中正南路二段1號

◎網址：http://eminent-tw.com

◎電話：06-7007600

◎營業時間：周五至周三08:00～17:00（最後入館時間16:30）

◎春節期間：春節從初一開始營業，周四也正常營業

裕賀牛觀光工廠

裕賀牛觀光工廠於2019年開幕，3樓裕賀故事館為您認識美國牛的產業知識。2樓全牛教室為您帶來不一樣的體驗課程。1樓提供廚坊排餐、燒烤、涮肉三種不一樣的用餐體驗。裕賀也開發不同的伴手禮品，讓您對牛肉有更多不一樣的想像。希望大家可以「看牛肉、學牛肉、嘗牛肉」！

◎地址：高雄市燕巢區大仁路68號

◎網址：http://www.yuhobeef.com.tw/school/1

◎電話：07-6151606

◎營業時間：周三至周五10:00～18:00（最後點餐時間17:00）周六、日及國定假日10:00～19:00（最後點餐時間18:00）

◎春節期間：1/18～21 10:00～17:00 僅開放市集，1/22（初一）～1/29（初八）比照國定假日開放時間

亞典蛋糕密碼館

亞典子工場於2007年配合宜蘭縣政府觀光工廠政策，返鄉於宜蘭市梅洲工業區成立「亞典蛋糕密碼館」觀光工廠，用心記錄著美味蛋糕一步一步的誕生過程。在這裡可以看見「以幸福為圓心，甜蜜為半徑」用心所製作出的蛋糕，用歡笑和喜悅共享這繽紛甜蜜的世界。

◎地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路122號

◎網址：http://www.rden-cake.com

◎電話：03-9286777

◎營業時間：周一至周日09:30～18:00（除夕休館）

▲裕賀牛觀光工廠以不一樣的方式來品味牛肉。(圖／工研院提供)

（工研院廣告）