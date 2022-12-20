美股科技股連四日領跌，台股20日開低震盪重挫，且外資續賣超並匯出，新台幣貶勢延續，但因日圓狂飆帶動，新台幣尾盤跟著由貶轉升，收在30.72元兌1美元，升值2分，終結連三個交易日收貶，總成交量14.455億美元。

外匯交易員表示，受到聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、英國央行（BoE）先後又放出老鷹的效應，引發2023年經濟衰退的擔憂升高，美債殖利率攀高，美股科技股無力回天，四大指數全部收黑，已連續四個交易日下挫，台股開盤後一度翻紅，但隨日本央行（BOJ）意外調高殖利率曲線控制上限，主要亞股手牽手一起跳水，台股電子股殺聲隆隆，最後大跌263點至14,170點，新台幣雖也跟著台股續貶，尾盤卻在日圓狂飆的連動下，豬羊變色由貶轉升。

外匯交易員指出，外資續賣超台股106億元並匯出，使得新台幣貶向30.8元，但就在今年來一直維持超級鴿的日本央行（BOJ）也鬆動，日圓應聲狂飆2.47％，來到132日圓兌1美元，國際美元指數跌破104，主要亞幣紛紛反彈，新台幣尾盤也轉升。短線不確定性再起，利空有待消化，新台幣將延續區間整理格局居多。