美國證券交易委員會（SEC）周一（19日）宣布，已經向一名吹哨者發放高達3700萬美元（折合新台幣約11.3億）的檢舉獎金，因為這名吹哨者所提供的資訊對SEC執法行動的成功有著重大貢獻。

SEC表示，吹哨者是公司內部調查的第一手消息來源，也是SEC和另一家機構調查的來源。根據SEC政策，監管機構並未透露有關此案的細節。

SEC支付給吹哨者的獎金來自國會成立的「投資人保護基金」，資金來自證券法違規者向SEC支付的罰金。這是國會自金融危機後在2010年設立的計畫，從2012年開始發放檢舉獎金迄今，已支付逾10億美元（折合新台幣約307億）。

SEC指出，若吹哨者自願向機構提供及時又可靠的消息，對執法行動的成功有貢獻，便有資格獲得獎勵，當罰金超過100萬美元（折合新台幣約3077萬），吹哨者可獲得所收罰金的10%到30%不等。