（證交法修法亮點，股東持股5％將申報。圖／金管會提供）

為期公司股權重大異動資訊能即時且充分公開，並符合國際立法趨勢，及為強化證券商、證券服務事業及證券相關機構法令遵循，達到使裁罰具勸阻性效果，行政院會今（22）日通過證交法修正草案，將大量持股申報及公告門檻由現行10％降到5％，公布後1年施行。另，證券相關事業內控不佳或財、業務疏失，最高罰鍰也將由480萬元拉高到600萬元。

金管會指出，「證券交易法」第43條之1、第178條之1、第183條之修訂，將健全資本市場發展及保障投資人權益，對證券市場有重大助益。

「證券交易法」相關規定，修正重點包括：

一、將大量持股申報及公告門檻由現行10％修正為5％，俾健全大量股權取得揭露制度及提升資訊透明度，並符合國際立法趨勢；又為利相關配套法令訂定或修正及實務運作調整，並給予1年緩衝期。

二、為強化對證券商、證券服務事業及證券相關機構法令遵循，將該等機構違反規定罰鍰上限由新台幣480萬元提高為600萬元。