2023即將到來，每個人的運勢都將有變化，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖豬、生肖狗、生肖羊事業上將會十分順遂，其中生肖羊在工作上能有不錯的發展，並且能得到主管的認可，下半年有貴人相助，此時如大膽爭取上級職位，會獲得好結果。

▍第四名：生肖虎

生肖虎在2023年事業方面將出現機遇，但也會有較多考驗、挑戰，工作中易遇攔路虎，需得以更強的決心去對抗，才能贏得勝利，並獲得上級的青睞，職場中有貴人出現，做事會更輕鬆。

▍第三名：生肖豬

生肖豬在2023年個人才華能力將得到最大的釋放和展現，雖然也需面對強有力的競爭者，但不會因此掩蓋他們的光芒，甚至有機會殺出重圍得到重用，並升職加薪，但需注意切勿只盯著自身利益，若不能和上級、同事友好相處，可是會削弱福運。

▍第二名：生肖狗

生肖狗在2023年職場上較為平順，工作上適合跟別人合作或結合團隊力量進行，若能維持好的人際關係，行事上可事半功倍，也能夠和上級保持融洽關係，促進手中工作向好的方向發展，升職加薪便勝券在握；另外，位居管理層的生肖狗要注意，壓力會和升職機會同時來到，要提早做好準備。

▍第一名：生肖羊

生肖羊在2023年事業發展有不錯的表現，能夠得到老闆、主管的認可，利於謀劃心儀職位，上半年行運有起伏，不宜進行長久規劃或周期較長的工作事務，下半年行運穩穩向上，更有貴人相助，在升職方面會更為順利，此時生肖羊大膽爭取，易獲得好結果。