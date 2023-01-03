美股四大指數2022年封關日不給力，全數收跌，台股2023年開紅盤嚇趴，一早大約跌137點、回測萬四大關，指數最低下挫至14,001.97點，然後隨著指數大跌後，逢低買盤湧入，尤其聯發科最快速逆勢拉升大漲14元、上漲2.24％，帶領台積電急速大拉7.5元，台股上演逆轉勝的開紅盤行情。

2022年台股幾乎跌了一整年，市場引頸企盼2023年元月行情能成真，不過，一早台股大跌137點，將投資人的期待澆熄了，所幸政策偏多，政府基金一早快速公布去年11月政府其金合計至少回沖約2,500億元，政策鎖定權值股全力拉抬，帶動加權指數從大跌逾百點到最高拉升至上漲逾40點，指數來到14,184點，約5日線附近。

台股今天多頭明顯力爭上游，到11點過後買賣盤幾乎勢均力敵，賣壓明顯萎縮，電子股今天在半體股、光電股及電子零組件的帶頭反彈下，指數逆勢上揚，而金融股及傳產股表現相對疲弱，資金再度回流至電子股。