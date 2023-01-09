台積電(2330)一夫當關，台股14750點到手！被「空頭虎」咬了快一整年的台積電及台股總算在虎尾巴開始振作，上週五費城半導體指數強勢大漲，台積電ADR大漲3.09%作收，為即將舉行法說會的台積電打了一劑強心針，台積電亦萬夫莫敵、當仁不讓地帶領電子類股一起扮演衝鋒農曆年前紅包行情的要角。

在台積電強漲，以及即將與台積電同一天舉行法說會的股王大立光(3008)側攻下，今天電子類股吸金效應明顯，穩懋(3105)連兩天大漲，今天更亮燈漲停作收，興勤(2428)、矽力*-KY(6415)、兆遠(4944)、滿心(2916)、材料-KY(4763)、川飛(1516)、元創精密(3685)、叡揚(6752)等連袂漲停，雲端伺服器依舊是今年相對有成長性的產業，尤其是具伺服器新平台轉換題材的個股，金居(8358)、嘉澤(3533)、金像電(2368)及健策(3653)今年營運可望逐季成長，今天股價擺脫法人賣壓止跌反彈收高，在績優電子股登高一呼下，台股指數開高收高，不僅突破月線，還順利站上14750點，成交量也放大至2000億元以上，終場加權股價指數約14752.21點，大漲378.87點，成交量約為2219.99億元；OTC指數為188.26點，上漲2.52點，成交量為559.96億元。

今天上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲4.41%，其次是電子零組件類股及機電類股，分別上漲3.27%及2.69%，表現較差者為航運類股、電線電纜類股及造紙類股，其中航運類股下跌0.44%，電線電纜類股下跌0.04%，造紙類股上漲0.41%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲3.31%，表現最差為紡織類股及電腦通路類股、均下跌0.35%。

就技術面來看，今天台股受美股大漲激勵，由電子股領軍，指數突破月線開高收高，終場大漲378.87點，以14752.21點作收，順利站上14750點，今天台股指數在電子權值帶動下順利突破月線大漲收高，扭轉之前空頭趨勢，目前日KD呈現黃金交叉至，MACD指標翻紅，短線市場氣氛轉佳，搭配OTC指數已領先大盤站上月線，可望挑戰前高189點，有利封關前紅包行情發酵，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2000億元以上，反彈才能持久。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，開年以來市場風險情緒回溫，加上外資結束長假回流台股，使成交量逐步放大，由於外資轉賣為買，加上美國科技股止跌，可吸引資金轉進電子股，增添元月行情動能，此外，本月有重量級法說，年前佈局可留意布局跌晶圓代工、矽晶圓等半導體供應鏈，並關注美國即將公布消費者物價指數（CPI）數據變化。

元富投顧總經理鄭文賢表示，FED發言後，推估貨幣政策還是偏鷹，新台幣持續狹幅整理，30.7-30.8元是關鍵，美元指數104附近是觀察，目前震盪格局，有轉強機會，未來續追蹤，而國際股市跌深反彈，NASDAQ和半導體指數來回震盪，未來走勢成多空指標，目前短線偏多。

鄭文賢表示，近期台股隨美股起舞，投資人要注意國際熱錢流向，由於指數向上面臨壓力逐漸增加，短線可來回操作，可布局已站回5和10日線強勢股，現階段選股，優先選擇打底股或2023第一季旺季股，操作觀念『型態突破買進或法人領先布局股』方式，電子股包括：世界(5347)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、聯發科(2454)和安勤(3479)等；此外，儲能和節能股可觀察，包括中興電(1513)、盛達(3027)和世紀鋼(9958)是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。