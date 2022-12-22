台灣疫苗推動協會（TIVS）22日舉辦認證標章頒獎典禮，華南永昌證券自多家企業脫穎而出，榮獲「2022企業防疫聯盟防疫尖兵獎－銀獎」殊榮，繼去年取得衛福部國健署「健康職場認證」後再獲肯定。

自疫情初始，華南永昌證券便積極配合政府各項防疫政策，考量員工區域性的不同，啟動居家辦公、異地辦公，更提供防疫假、疫苗接種假強化員工接種意願，鼓勵員工保護自身及家人健康，共同打造優良的職場環境。

華南永昌證券每年宣導流感疫苗施打重要性，包括辦理衛教講座及現場接種等方式，並製作圖卡和海報透過公司郵件宣導，佐以科學實證說明，讓同仁明瞭接種疫苗的重要性，主動提供各地區疫苗社區接種站及各區醫療院所資訊，讓同仁獲得便捷的接種訊息，提升接種意願以降低感染風險，落實員工健康之照護及促進，善盡企業社會責任。

為照顧員工，華南永昌證券也提供員工免費健檢、臨場醫師諮詢、視障按摩服務等健康促進活動；亦結合衛生單位及社區資源，辦理傷病預防、疾病防治、職場心理健康等健康促進系列講座，提升員工醫療保健及健康管理意識，打造全方位幸福企業。