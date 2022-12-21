台股周三（21日）反彈64點、收在14234點，面對空頭市場，操作難度也跟著升高。有網友在PTT發文表示，自己跟著投顧老師進出，績效好時，每月賺4、5萬，但也可能小賠5千到2萬不等，一年來下來覺得白忙一場，若把會費算進去，反而倒賠。貼文一出，討論熱度爆了，多數網友認為，「今年大空頭只賠會費，這績效贏9成人了。」

今年大盤從年初18619點史上新高，一路節節敗退，10月下旬指數最低來到12629點，一度狂崩6千點，儘管21日收在14234點，今年以來，仍暴跌逾4300點。

當全球股災風暴來襲，多數投資人都難逃賠錢命運，真正能在股市賺到錢的人少之又少，即使跟著投顧老師進出也未必能賺錢。

一位網友在PTT發文，前兩天吃午餐時，接到投顧老師助理來電：「你的會期到囉！因物價上漲，新的年費小漲一萬元。」

他分享自己參加某投顧老師普通會員一年心得，提到操盤過程中，有時有點套住，會使用無限資金之術，遇到轉折時，會使用停損之術。績效好時，投資30~50萬，每月可回報4~5萬；看錯方向時，使用停損之術換股，也能帶會員每張小賠5~20元出場。

他說，一年下來的績效，發覺是白忙一場。如再計算會費，反而倒賠。可能是無緣，所以新的年度，就不跟著那個男人放空了。

這篇貼文引爆網友熱議，多數人直呼這種績效算不錯，「沒賠贏一半 還行啦」、「其實有人說的沒錯 大盤向下沒賠算贏」、「大盤跌4000點只賠會費其實算強了XD 今年一堆自己操作賠更慘的」、「照你所述頂多是繳了會費沒賠到本金，這一年行情該偷笑了」、「客觀來說，今年只賠會費，真的算很頂的投顧老師了ㄅ」。

但也有部分網友狂酸，「節目當娛樂看笑笑可以，加會員大可不必XD」、「還不如買書回來看」、「每個月4-5萬 自己操作就好了 幹嘛加入投顧」、「會費真的賺到流湯」、「普會不賺加特會總會賺了吧」、「投顧老師一堆韭菜 連轉折點都抓不準只能硬凹多或空」、「可惡 又少一個韭菜」、「原來會費也會通膨」。