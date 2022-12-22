AI(人工智慧)半導體市場到2026年有高達19.9%的複合年成長率，有鑑於由於AI加速器晶片必須配合系統應用進行客制化設計，帶動ASIC(客製化晶片)晶片需求，法人就點名創意(3443)、世芯-KY(3661)躋身為受惠股。

研調機構預估，全球AI半導體市場2021~2026年複合年成長率19.9%，5年成長達1.5倍，優於全球半導體市場2021~2026年複合年成長的成長幅度。

由於現階段數據中心的GPU多用於AI訓練，僅小於2成比例是用於推論，隨市場成熟各式AI應用將廣泛部屬，預估2026年用於AI推論的GPU晶片可達80%。由於AI加速器晶片必須配合系統應用進行客制化設計，帶動ASIC(客製化晶片)晶片需求，雖然ASIC初期開發成本較通用型晶片高，但效能及單位算力成本優於通用型晶片，產業趨勢成形，矽智財產業展望樂觀。

創意是台積電轉投資的ASIC設計服務商，合作關係密切，隨台積電先進製程領導地位穩固，創意可受惠伴隨而來的ASIC晶片設計授權金及Turnkey量產權利金生意。法人表示，創意在AI、HPC(高速傳輸)以及5G的趨勢帶動下，創意先進製程接單穩定，未來ASIC出貨持續強勁，法人樂觀預期，創意第四季營運依舊樂觀，且今年全年營收可以挑戰200億元，獲利也將上看2股本。

世芯-KY目前新開案NRE(委託設計)營收以7奈米以下為主，需求維持穩定，且NRE營收動能可維持至2023年，Turnkey方面受惠ABF載板供應商增加，解決缺料問題，有助營收增長以及評價提升。世芯-KY在2023年據悉已經爭取到美國知名客戶與歐洲客戶5奈米的AI/HPC晶片NRE開發案，故2023年營收可望維持成長態勢。