今年全球汽車生產逐步復甦，卻因晶片缺貨，產量不如預期，台股掛牌的電動車ETF，近期有2檔股價跳水，創掛牌新低價，包括國泰智能電動車(00893)和富邦未來車(00895)。投信法人指出，隨著晶片供應逐漸回到正軌，明年整體汽車出貨量有望持續攀升，其中電動車在各國政府及車廠大力推動下，將出現明顯成長。

台股掛牌的4檔電動車ETF，今早以中信綠能及電動車(00896)和永豐智能車供應鏈(00901)較具支撐。永豐台灣智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示，今年在疫情舒緩下，各國汽車產量陸續恢復生產，原先預期全球總產量將達8500~8800萬台，卻因晶片缺料、美國缺工、歐洲電價大漲等因素，實際約僅能生產8000~8200萬台，展望明年，預估晶片供給逐漸正常化，將帶動汽車市場持續活絡。

林永祥分析，美國晶片廠的交期天數已自高點反轉向下，汽車廠商晶片的缺貨情況自然將獲得舒緩，進而帶動產量增加；需求方面，美國汽車庫存仍位在低點，具體反映出目前車市銷售動能仍相當強勁。

除了晶片短缺警報暫告解除，在全球淨零碳排議題發燒下，電動車風潮日盛，比亞迪、Rivian及其他傳統車廠不讓特斯拉專美於前，均力求轉型投入電動車、智能車的製造與研發，為明年的汽車市場成長持續注入另一股龐大動力。林永祥說，無論是各大車廠嗅出電動車趨勢商機，或是政策支持、淨零碳排共識、能源成本等考量，均加速了全球汽車「棄油轉電」潮流，即使明年面臨經濟逆風，電動車市場仍有機會逆勢成長，而在電動車市佔率逐步攀升下，車用電池、充電設備等相關企業營運將相對看好。

林永祥進一步觀察，陸系車廠在電動車市場的影響力與日俱增，主要優勢在於中國內需強勁，相關企業得以快速擴張，在產銷量皆同步拉升下，逐漸侵蝕歐美業者市佔率，尤其隨著未來中國電動車數量快速膨脹，勢必也會同步帶動相關產業鏈，像陸系車用電池廠正在積極擴廠，整體市佔率已超過韓系電池業者，成為全球車用電池供應龍頭國家，此一產業趨勢值得後續密切關注。