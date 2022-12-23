12月對台股ETF而言是重要成分股換股月份，選股條件的不同顯示出的操作績效也不同，深受台股存股族喜愛的台股高股息ETF，今年就新成立了4檔，群益台灣精選高息ETF（00919）22日上漲2.64％，榮登38檔原型台股ETF中最佳，再以今年來績效觀察，同樣在今年掛牌的高息ETF中，繳出11.33％的唯一雙位數報酬。

現階段影響台股盤勢的主軸仍圍繞在美國聯準會（Fed）貨幣政策動向，儘管通膨率逐步往下、Fed放緩升息機率亦增，惟台股仍處於反覆築底過程。法人指出，目前台股估值仍低，適合「進場撿便宜」，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，對存股族而言，反倒是逢低分批布局的好時機。

群益投信表示，股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效，而股市是經濟的櫥窗，一個經濟體不會消失歸零，但個別公司可能會，ETF具備分散、汰弱換強的優勢，以台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，是存股族長期穩健投資的好選擇。

不過，同樣是台股高息ETF，選股邏輯的不同也會讓成份股各有千秋，之後表現出來的績效與息收將更是有很大的差異，此外，今年來台股連帶受到國際局勢拖累明顯回檔修正，值得慶幸的是，若從存股的角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股中，在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環（如面板），有的可能是長達數年的超級景氣循環股（如航運），但不易判斷，高股息ETF都有景氣循環股，因為大家都是用股息來選股，在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易選入。

謝明志指出，即使是用平均股利率來選股，也有景氣循環股，且可能會在明後年忽然加入景氣循環股，如果是因股價下跌而成為高股息的景氣循環股，不僅股利率高，而且評價也便宜，下跌風險已相對低，未來股價反彈機會高。