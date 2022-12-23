為了削減成本，推特新老闆馬斯克（Elon Musk）繼上月裁掉5成人力後再揮大刀，矛頭指向公共政策等部門，連高階主管也不能倖免，據傳公共政策全球副總裁麥斯威尼（Sinead McSweeney）已經離職。

熟悉內情的前推特員工告訴美國媒體，22日啟動的新一波裁員中，推特公共政策團隊再減一半人力，只留下15名員工。該名前員工表示，馬斯克接管推特前，公共政策團隊員工數超過60人。

2名消息人士透露，公共政策高管麥斯威尼已離開推特，但先前並無關於他走人的報導。麥斯威尼的遺缺，將由負責全球公共政策戰略的資深主管皮考斯（Nick Pickles）接替。

推特的公共政策團隊負責與國會議員和民間社團接觸，涉及的議題包括言論自由、用戶隱私權、網路安全等。政府和民權團體要求刪除有問題內容，訂定規則保護弱勢使用者，皆由該團隊負責。

馬斯克入主推特後，員工數從7,000多人裁撤剩下不到2,000人，對於推特能否做好內容審查及保護用戶資料的工作，全球監管機關紛紛提出質疑。

歐盟執委會內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）上月明白告訴馬斯克，推特須遵守歐洲在內容審查、刪除假訊息及限制定向廣告的規範，意味該社交平台「未來面臨龐大的工作量」。

堪稱衣食父母的廣告主大舉出走，持續困擾推特的營運。據數位行銷資訊商Pathmatics統計，截至12月17日，推特的百大廣告主有72家暫停在該平台投放廣告。

在此同時，針對網路調查希望他卸下推特執行長身分，馬斯克本周推文表態「只要一找到夠笨的人接任」，他願意交出CEO棒子。

此外馬斯克投注大量心力整頓推特，還為了填補推特的財務黑洞大賣特斯拉持股，投資人信心受創導致電動車龍頭的股價跌跌不休。

馬斯克為安撫投資人，22日在Twitter Spaces語音聊天室承諾，2年內不再出脫特斯拉股票。周四特斯拉盤後股價應聲漲3％，正規交易時間收跌8.9％。