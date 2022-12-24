美國在經濟成長動能失速下，就業市場供需依舊吃緊，導致薪資仍持續成長。紐約聯準銀行一項調查顯示，美國勞工願意接受新工作的最低年薪(平均保留薪資)在11月攀升至近7.4萬美元，創2014年開始追蹤數據以來最高。

在此背景下，控制薪資成長將成為聯準會明年打擊通膨的重點目標，主席鮑爾11月底在布魯金斯學會表示，他正在衡量一項涵蓋各個類別的物價指標，包含醫療、理髮、汽車旅館住宿價格等等。由於這些服務業，薪資成本占比尤其大，勞動力市場是了解該類別通膨的關鍵。

硬著陸 恐是聯準會抗通膨的必要之惡

其後在12月聯準會決議後的新聞發布會上，再次提及此一重點目標，強調當前薪資的增幅遠高於符合2％通膨率的水平。在商品及房租價格壓力逐步緩解之際，聯準會官員認為這是導致服務業通膨更持久的潛在因素之一。

根據美國勞工部公布11月的非農新增就業數據，11月平均每小時薪資年增率5.1％，高於預期的4.6％，市場預期薪資成長率至少需要減速一至二個百分點，聯準會才有信心實現2％的通膨目標。

就歷史經驗來看，美國薪資成長率下降只會發生在經濟衰退期間，1990及2001年兩次相對溫和的衰退，失業率分別上升1.3及1.2個百分點，薪資成長率分別下降1.0及0.8個百分點。因此，可預期聯準會如果想要讓薪資成長率下降超過一個百分點，代價就是讓失業率上升超過1.3個百分點。

對照聯準會12月會議，剛把2023年年底失業率預估值從9月的3.5％調升1.1個百分點至4.6％，幅度就明顯不足，隱含未來聯準會可能還需要將利率升至更高，以降溫經濟創造更高的失業率，聯準會及市場樂觀期待的軟著陸機率自然就隨之降低。一旦聯準會被迫創造硬著陸來降低薪資成長率打壓通膨，勢必就會引發美股及全球股市更大的獲利修正壓力。

被市場視為美股大空頭的摩根士丹利首席策略分析師Mike Wilson，近期再次強調不要關注美國的通膨數據，因為「這已經是昨天的新聞」，認為近期美股拋售是來自即將到來的獲利衰退預期，研判獲利衰退帶來的定價修正將比目前市場定價更糟糕，獲利衰退本身可能與金融海嘯時類似。提醒在獲利衰退到來之前，不要假設市場交易價格已提前充分反映。

部分資金被迫回流日本 美元資產面臨拋售壓力

12月20日日本央行意外調整貨幣政策，或許將進一步引發美股的拋售潮，增加各指數破底機率。由於日本央行原先堅定捍衛10年期公債殖利率的承諾，對日本資金借貸成本產生定錨的作用，如今將10年期公債殖利率目標上限從0.25％上調至0.5％，目標區間由原先的正負0.25％上調至正負0.5％，等同於資金借貸成本提高，算是「類升息」。

擴大10年期公債殖利率浮動區間被市場解讀為日本央行希望日圓走強(或者至少不願日圓進一步走弱)， 加上資金借貸成本提高，先前從日本借低利率資金轉向全球高利率資產(例如美元資產)進行套利的資金，或到海外尋找高利率投資機會的日本本土資金，將因此增加回流日本的壓力，同時增加美股及美債等海外資產的拋售壓力，隨著巨量資金從美國等海外市場回流日本，也將造成美元指數及美元兌日圓走跌(日圓升值)的結果。

面對匯市未來的可能發展，目前手上仍滿手美元的投資人，或許該考慮跟著資金新流向，順勢調節美元轉換至日圓，避免損失並增加獲利機會。

美股周KD死亡交叉 破底危機浮現！

美股在獲利衰退及部分資金回流日本雙重壓力下，拋售力度恐會更會強化。另隨著美債同步被回流日本的資金拋售，將推升美債殖利率，美股評價因而被動下修，也會進一步引發美股的拋售。目前標普五百、那斯達克、羅素二千等美股指數已先跌破所有均線，尚未跌破的道瓊及費城半導體指數恐將向下收斂位階，加上美股各指數的周KD均已自高檔向下死亡交叉，增加向下回測低點的風險，離前低僅一步之遙的那斯達克指數最有可能率先破底。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1165期》)