隔夜美股主要指數全面大跌，那斯達克金龍中國指數更下挫3.8%，受此打擊，周四香港恆生指數盤中跌1.1%，報19679點。國企股(H股)跌1.46%，為6673.69點。

恆生科技股大跌2.5%，成份股幾乎全跌，僅騰訊控股（漲2.2%）、理想汽車（漲1.3%）上揚。攜程集團跌近7%，跌幅最大。

騰訊亦是表現最好的藍籌股，該公司與任天堂一同開發的《寶可夢大集結》獲批12月遊戲版號。

京東集團目前跌逾5%，在藍籌股中表現最差。

內房物管股湧現賣壓，碧桂園跌4.2%，碧服跌5.5%。

港交所目前跌0.9%，稍早前一度跌1.9%。The Information報導，消息人士透露，拼多多和滿幫集團等部分在美國上市的中國網路公司擬取消或暫緩在香港掛牌的計畫。

君實生物大漲13.4%，其研發的新冠藥物據報與輝瑞公司開發的抗病毒口服藥Paxlovid效果相近。

康希諾生物漲3.7%，其吸入式新冠疫苗臨床試驗顯示安全性良好。