台灣證券交易所表示，由新光投信經理之「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金」受益憑證(00774B)及加掛人民幣ETF受益憑證(00774C)將自2月15日起下市。

證交所指出，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新台幣1億元之終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准，已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。