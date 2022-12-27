中鋼(2002)11月自結獲利持續下滑，不過明年第一季公司獲利可望開始好轉。鋼價止跌反彈，但預估鋼價大幅上漲的機會不大，2023年業者的獲利仍相對偏低。中鋼周一股價衝上30.9元之除息後新高，登5個月高位，不過周二受單月獲利續疲，加上漲多修正，股價下跌近1%，終場失守5日線。

中鋼11月營收320.18億元，年減29.29%、月減1.14%；營業損失22.34億元，月增20.06%；稅前淨損27.67億元，虧損擴大為月增91.07%、轉虧為年減135.16%。法人認為，單月自結獲利持續下滑，主要因為高價原料仍未完全消化完畢，但是鋼價仍在谷底。由於中鋼盤價已經順利止跌反彈且原料成本可望在今年第四季達到高峰，之後成本將開始下降，預期今年第四季為獲利低點，在經過半年的獲利低檔整理後，明年第一季中鋼的獲利可望開始好轉。

中鋼前11月自行結算之合併營業收入4185.96億元，年減2.04%；合併營業利益211.47億元，年減71.44%；自行結算合併稅前淨利262.32億元，年減66.56%。

從原物料價格來看，進入12月之後，鐵礦砂價格在大陸封控放鬆，帶動需求可望回升的預期下由每公噸90~95美元左右反彈上漲，價格一直維持在每公噸100~110美元左右整理，原物料價格反彈，順利帶動國際鋼價止跌回升。但中鋼明年1月月盤價主要鋼品漲幅落在預期區間新台幣500~1000元的下緣，部份鋼品平盤開出，整體漲勢不如預期。顯示目前上游對未來的鋼鐵需求仍不敢持太過樂觀，因此在盤價方面採取穩健策略，避免價格波動過大，影響中下游的利潤。由於明年1月的盤價上漲相對鐵礦砂漲幅不足預期明年2月的中鋼盤價仍有上漲空間。

法人認為，近期大陸對疫情的態度由封控轉向解封，有利於2023年的鋼鐵需求成長，但是解封初期與即將來臨的春節人流可能帶動染疫人數上升，影響民眾外出意願及消費信心，因此預期短期鋼鐵需求還不會明顯上升。

長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在供應鏈轉移及俄烏戰後帶動的經濟復甦及基建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。