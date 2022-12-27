遠東商銀與設計師吳日云合作拍攝影片，在《小遠贏了》YouTube頻道推出「壯世代時尚穿搭術」，教導樂齡族如何在同學會場合輕鬆穿出時髦感，以及創造最潮祖孫同框的跨齡潮流穿搭秘訣。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，遠東商銀財富管理積極實踐「十樂」品牌價值，除在金融專業上給予客戶協助，在生活也幫客戶加值，創造有品味格調的人生。

張小倩指出，時尚潮流不只是年輕族群的專利，樂齡族也能夠透過時尚穿搭展現自我風格和品味。為了讓熟齡族享有更友善的樂齡環境，遠東商銀發揮金融專業和品牌力量，規劃各式樂齡活動，藉由豐富創新的課程，幫助熟齡朋友接軌世界最新脈動。

隨著高齡化社會成為全球共同面臨的重要課題，遠東商銀積極響應政府一同活躍老化和營造高齡友善環境，已連續五年與元智大學終身教育部攜手合辦「樂齡理財學苑」，不僅課程內容設計與時俱進，涵蓋面向更是多元創新；也將「遠銀樂齡安養信託」納入課程，倡導防詐騙及財富傳承觀念，還安排體驗生活美學和戲劇景點巡禮等內容，提供銀髮族身心靈全方位的課程學習。