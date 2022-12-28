隨著疫情趨穩、邊境正式解封，全台量體最大的台北君悅酒店營運明顯回溫，又以餐飲宴會業務拉升最顯著。展望2023年，總經理陳隆慶預期營運將優於今年，目標平均房價7500元、住房率逾75％、客房平均收益（RevPAR）5625元，餐飲宴會營收拚返10億元水準。

陳隆慶表示，台北君悅明年營運一定會比今年好，但尚無法恢復2019年疫情前狀況，看好2024年整體營運有望恢復。不過，人力缺口仍是目前面臨的最大挑戰，陳隆慶表示，目前全館目前仍有120～150位人力缺口，房務及餐飲部門各半。

陳隆慶表示，酒店團隊歷經疫情2年半的低迷情勢洗禮，銷售布局愈趨彈性多元、行銷強調精準分眾，主要針對家庭、商務人士與寵物房等客層。隨著邊境正式解封，搭上跨年訂房締造幾近滿房佳績，截至12月平均住房率可望突破78％、每晚平均房價上看6000元。

不過，陳隆慶指出，隨著第三季下旬疫情逐漸趨緩，台北君悅以宴會及餐飲業績拉升最顯著。住房策略初期仍重國旅市場，透過凱悅集團全球會員行銷活動、主題專案推動、旅展銷售房券及旅行社逐步加開旅遊團致力拉抬住房率，同時維持長住需求市場以穩固平均房價。

展望後市，陳隆慶表示，台北君悅初期主攻星馬、港澳及日韓商務客，目標首季住房率逾65％、平均房價約6500元，期盼下半年全球疫情回穩，大型國際展會、獎勵旅遊回歸進一步推升動能。明年目標平均房價7500元、住房率逾75％、客房平均收益5625元。

營運策略方面，宴會將極力穩固經營深獲好評的精品外燴，並維繫各國商會、銀行、藥廠、科技廠等高端產業每年商務活動。婚宴主力則推出每桌2萬有找的平日結婚方案，鎖定小資族喜好的中小型派對宴型，提供全包式客製行程，目標承接逾200場婚宴。

陳隆慶指出，吃到飽餐廳再進化、開拓館內贈禮銷售通路、強化餐廳招牌菜色、私廚宴會等為明年餐飲行銷主力，並積極力邀姊妹酒店明年第二季來台交流。預期待服務人力回流，目標明年餐飲宴會業績超越疫情前水準、力拚重返10億以上水準。