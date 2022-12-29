太陽光電與風力發電為能源轉型推動重點之一，經濟部已逐步建立各類型再生能源推動所需的法規配套與示範，突破相關法規、環境等限制與挑戰。能源局今(28)日表示，今年截至目前已完成新增145座離岸風力機組，也就是此時累積設置188座離岸風力機組。太陽光電則年度預估可完成模組設置量達2.5GW，達年度設置目標。

能源局說明，即使受疫情、颱風影響，但離岸風電單年度設置量仍超過1GW，而且，110年1-10月離岸風電發3.7億度電，而111年同期離岸風力發電高達9.16億度電，10月發電量就突破2.1億度，加上12月風力發電更穩定，單一年度將新增超過1GW的設置量！此外，112年併網的風場，如彰芳二期與西島等風場，將累計有近2.4GW的離岸風電加入再生能源大軍，這也是示範風場237.2MW近7倍的裝置容量。

此外，在風勢強大的狀況下，施工難度也增高，但離岸風電機組也仍繼續增加，目前已累積188座，其中23座風力機組就是10月後公私部門共同努力所完成的。

至於太陽光電，除了首次達到年度設置目標量外，也找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，將大幅提昇設置速率。111年預估可完成模組設置量為2.52GW(累積10.22GW)，達年度設置目標的2.5GW，創下史上完成度最高的一年；其中年底如期併網2.02GW(累積9.72GW)，其餘部分預計明年第一季併網。

能源局指出，經濟部針對土地、饋線、行政程序已建立推動模式，加速光電的設置。針對土地部分，引導業者適當土地設置，已公告2萬公頃漁電共生專區，協助業者簡化專區內海管審查程序。低地力土地與農委會合作，採私有土地公辦遴選廠商的方式加速設置。針對熱區併網饋線部分，台電推動9站10線加強電力網工程，於113年底前可增加5.55GW饋線容量，並推動共同升壓站機制，有效利用饋線容量，已核定23案共用容量2GW，使熱區案場可集結併網。