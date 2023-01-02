受到宏觀經濟、疫情、供應鏈緊張等因素影響，2022年大陸多家知名車廠股價均大跌。港股上市車廠長城汽車與吉利汽車2022年股價分別累計下跌62.09％及46.48％。

另外，美股上市新能源車三雄：小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車2022年股價分別累計重挫80.23％、70.87％、36.92％。

時代週報報導，雖然2022年大陸汽車業仍面臨供應鏈吃緊、上游原料價格上漲，以及疫情等因素影響，但汽車銷量有望增長。

中汽協日前預測，2022年大陸汽車總銷量年增2％至2,680萬輛。其中乘用車銷量年增9.4％至2,350萬輛。新能源車銷量年增90.3％至670萬輛。隨著大陸新能源車滲透率快速提高，新能源車已成為境內汽車銷量增長的主要動能。

不過，儘管2022年大陸汽車整體銷量有望超越2021年，但上市車廠的股價表現並不樂觀。中泰國際分析師顏招駿分析，境內汽車股下跌主要受到大盤下跌影響，部分個股業績無法兌現而觸發盈利及估值雙殺。此外，新能源車市競爭激烈，傳統車廠崛起，「造車新勢力」遭遇更大的競爭壓力。但要留意2022年新能源車的銷售可能被政策刺激而提前釋放，未來的年增率會因為較高基數或是需求提前釋出而放緩，車廠的表現會分化。