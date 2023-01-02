韓國化學大廠SKC旗下晶片玻璃基板製造商Absolics辦理現金增資發行新股13萬股，分別由母公司SKC與美國晶片設備龍頭應用材料增持9萬股和4萬股，投資額分別為1,148億韓元和510億韓元。

SKC方面表示，Absolics將把此次增資籌措到的資金投入在美晶片玻璃基板工廠建設項目。Absolics正在美國喬治亞州科文頓興建晶片玻璃基板廠。

Absolics於去年11月1日宣布，在喬治亞州投資6億美元的工廠已動土，將生產晶片玻璃基板，並提供400多個工作機會。