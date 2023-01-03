台指期3日上漲95點至14,230點。價差方面，台指期轉為正價差5.88點，電子期正價差擴至0.58點，金融期正價差縮至2.67點。

現貨部分，三大法人買超21.73億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,507口至11,280口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,277口至15,944口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,280口至8,838口。

永豐期貨指出，台股2023開紅盤，但受到美股封關日收跌影響，盤中一度回測萬四大關，所幸在低接買盤拉抬下，半導體的台積電、聯電、聯發科盤中翻紅走揚，漲幅約1％～3％。

2023年CES美國消費性電子展將於1月5日登場，晶片三雄將推出一系列PC、NB處理器與繪圖晶片，激勵板卡族群的麗臺攻上漲停，撼訊、技嘉漲幅逾4％，加上金融族群持續扮演撐盤要角，大盤漲點迅速擴大，終場上漲86.43點收14,224.12點。

技術面來看，近期盤面多呈現多空拉鋸態勢，難以走出連續性行情，在量能有效放大之前，預料盤勢呈區間整理可能性較大。