由於電動車需求減弱與疫情干擾生產，特斯拉去年交車量為131萬輛，遜於市場預期，年增幅為40％，亦未達該公司的目標成長率50％。

特斯拉2日公布，去年交車量為131萬輛，低於華爾街預估的134萬輛。交車量要超過140萬輛才能實現年成長率超過50％的目標。

特斯拉表示，公司調整汽車生產與交付流程，使得年末時的在途汽車數量增加。特斯拉去年電動車生產量為137萬輛，年增47％。

去年Model 3和Model Y休旅車交車量合計125萬輛，高階的Model S和Model X休旅車交車量合計66,705。

就第四季來看，該季交車量達405,278輛，創下季度新高紀錄，但仍低於市場預期的420,760輛。Model 3和Model Y第四季交車量合計388,131輛，Model S和Model X交車量合計17,147輛。

根據FactSet調查，特斯拉去年的銷售成績將讓年營收成長率超過50％，金額超過820億美元，淨利預估翻揚一倍，逼近130億美元。特斯拉預計1月25日公布第四季業績。

FactSet調查顯示，分析師預期特斯拉今年的交車量略低於200萬輛。

去年特斯拉經歷了顛簸的一年，股價暴跌65％，市值蒸發6,750億美元。上海組裝廠多次停工，先是因為防疫措施，後有員工與供應商大規模染疫。執行長馬斯克12月表示，高利率衝擊需求，特斯拉在年末宣布降價促銷。

Bernstein分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）在報告中指出，特斯拉正面臨嚴峻的需求問題，可能得將售價較去年第三季的水準再下調1,800至4,500美元。在特斯拉大量推出一款低價汽車前，需求問題將持續困擾該公司。

特斯拉仍穩坐美國電動車市占龍頭，根據標普全球移動（S ＆ P Global Mobility）數據，去年第三季特斯拉的美國市占率為61％，但隨著市場競爭加劇，近幾季領先幅度縮減。