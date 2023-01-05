在中國力抗疫情加劇之際，世界衛生組織（WHO）5日在每週報告中說，中國所通報1月1日至今的新冠肺炎一週新增病例數為21萬8019起。

路透社報導，中國通報3日新增死亡病例為5起，使官方公布的病歿總人數增加到5258人。就全球標準而言，這是非常低的染疫死亡人數。

世衛組織去年12月表示，自中國當局取消清零政策後，世衛迄未接獲中國提供的新增住院數據，使某些衛生專家懷疑，中國可能隱匿了疫情嚴重程度。

然而世衛組織也說過，造成數據落差的原因可能僅在於中國難以統計病例數。