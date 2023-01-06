臺灣產物（2832）公告，依保險業財務報告編製準則自行結算111年累計營收淨額為新台幣60.74億元，累計去年全年稅前淨利為8.42億元，自結稅前每股盈餘為2.33元。

配合民法修正 明年起18歲可辦信用卡
民法成年下修 期貨開戶仍須滿20歲
壽險業壓力罩頂 第3季現金水位暴減6000億
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