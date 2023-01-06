臺灣產物111年自結每股稅前盈餘2.33元 19:462023/01/06 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）公告，依保險業財務報告編製準則自行結算111年累計營收淨額為新台幣60.74億元，累計去年全年稅前淨利為8.42億元，自結稅前每股盈餘為2.33元。 配合民法修正 明年起18歲可辦信用卡 民法成年下修 期貨開戶仍須滿20歲 壽險業壓力罩頂 第3季現金水位暴減6000億 #臺灣產物 #每股稅前盈餘 #保險業 #財務報告 #編製 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年起18歲可辦信用卡！期貨開戶仍須滿20歲 20:392022/12/13 財經 永光去年前11月每股稅前盈餘0.84元 18:052023/01/03 財經 《汽車股》匯損影響東陽11月稅前淨利降溫 前11月每股稅前盈餘4.43元 10:482022/12/15 財經 大一妹被包養4年性情大變！ 賺6百萬想「買屋趕走父母」 21:342022/12/28 社會 證交所 加強非財務資訊揭露 04:102022/12/22 證券．權證 ESG浪潮來襲 保險業邁向綠色永續 04:102023/01/02 生活新聞 中華信評：保險業狀況頻頻 金控2023年獲利 銀行扮要角 04:102022/12/26 金融．稅務 專‧家‧傳‧真－淺談永續報告書 可能的法律責任 04:102022/12/14 專題周報 台股轉骨方案3.0 今年六大措施上路 18:232023/01/03 財經 臺灣產物 再添兩項專利認證 04:102023/01/03 全球財經 工商社論》從防疫險之亂看台灣產險業的發展 04:102023/01/04 財經要聞 《金融》保險業現增規模 2022年飆1572億元新高 07:372023/01/04 財經 央行再升息！ 金融保險業買樓租金報酬率門檻恐跳上3％ 23:232022/12/15 財經 數據賦能！商總攜手產業高手共構保險數據生態圈 15:032022/12/14 財經 《金融》新台幣急升＋防疫雙險理賠 保險業11月大虧958億 07:582022/12/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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